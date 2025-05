Calcio

MISINTO – Grande attesa a Misinto per la partitissima di oggi: si gioca al centro sportivo di via Birago 10, la formazione di casa e cioè il Cgds Calcio Misinto disputa la semifinale playoff di Terza categoria, contro una delle altre “grandi” del torneo ovvero la Libertas San Bartolomeo. Fischio d’inizio previsto alle 16 per una partita che promette emozioni. Arbitro designato per l’incontro è Luca Moscato di Como.

La società calcistica misintese chiama a raccolta i propri sostenitori, per questo incontro che vale una stagione si annuncia il pubbico delle grandi occasioni.

(foto di gruppo per il Cgds Misinto alla vigilia dell’incontro di playoff contro la Libertas San Bartolomeo)

