SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Denise Alba Migliori candidata della lista civica Saronno Sicura che lancia il tema dello sversamento nel torrente Lura.

Da lunedì 28 aprile, ogni giorno, i volontari dell’Enpa per una settimana, hanno percorso chilometri lungo le rive del torrente Lura, tra boscaglia e corsi d’acqua contaminati, alla ricerca di animali avvelenati o in difficoltà dopo lo sversamento di olio diatermico fuoriuscito dallo stabilimento di Rovellasca.

Anche io, come semplice cittadina, ho deciso di unirmi per due pomeriggi a questo gruppo straordinario di persone. Non per visibilità, ma perché davanti a un disastro ambientale, il silenzio è complice.

Ho visto animali incapaci di volare, ho annusato l’odore dell’olio proveniente dalle acque, ho calpestato un suolo ferito. E mi chiedo: dove sono, davvero, tutte quelle belle parole che ci raccontiamo ogni giorno? Esg. Green. Transizione ecologica. Sostenibilità. Ma a cosa servono se poi non proteggiamo nemmeno un fiume che attraversa le nostre città?

Non è il primo episodio: ricordiamo tutti la colorazione fucsia delle acque nel 2023, e ancora oggi non sappiamo con certezza da chi sia partito quell’altro scempio. Forse è proprio questo il problema: troppo spesso non sappiamo, non chiediamo, non agiamo..

Durante quei due pomeriggi ho incontrato saronnesi amareggiati, profondamente delusi da quanto accaduto, ma soprattutto disillusi all’idea che qualcuno farà davvero qualcosa. In molti mi hanno detto di non credere più nelle istituzioni, e di sentirsi lasciati soli. E questo è forse il danno più profondo: la perdita di fiducia.

Ma non posso tacere un’altra amarezza. Sono rimasta colpita — e ferita — dalla totale mancanza di decoro, rispetto e amore per il verde da parte di chi frequenta ogni giorno il Parco del Lura. Cartacce, bottiglie, plastica, rifiuti abbandonati ovunque. È vero: servirebbero più cestini e punti di raccolta. Ma, come ci insegnano le buone abitudini di chi cammina in montagna, i propri rifiuti in mezzo alla natura si riportano a casa. È una questione di educazione civica. E di rispetto.

Io stessa, sono uscita dal parco con due sacchetti pieni di spazzatura. E insieme ai volontari stiamo organizzando una giornata di pulizia straordinaria del parco, perché credo che l’esempio sia il primo passo per cambiare le cose. Sono certa che anche gli altri 50 candidati consiglieri presenti questa sera, insieme alle loro famiglie, vorranno partecipare attivamente. Perché questa è una battaglia che ci riguarda tutti.

Mi sono candidata al Consiglio comunale con la lista civica SaronnoSiCura perché non voglio stare a guardare. Credo che ogni persona debba poter contare su un ambiente sano, su un’amministrazione vigile e su cittadini informati. Il rispetto per la vita umana, animale, naturale, non è negoziabile.

Saronno non è un’isola, il Lura non è solo un torrente. È un simbolo: di ciò che stiamo rischiando di perdere e di quanto ancora possiamo salvare.

La natura non ha portavoce. E noi dobbiamo esserlo.

E se qualcuno pensa che nulla cambierà, rispondo – Io ci sono e non sono sola, ma con chi ama Saronno, con chi non si rassegna e con chi si rimbocca le maniche.

Il tempo delle parole è finito. Ora, è il tempo delle scelte.

