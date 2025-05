Cronaca

SARONNO – Intervento dei soccorritori nel tardo pomeriggio di sabato 10 maggio in piazza Cadorna, alla stazione ferroviaria di Saronno centro, per una caduta dalle scale. L’allarme è scattato alle 18: una donna di 64 anni è rimasta ferita.

Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e un’automedica da Milano, attivate in codice giallo. La donna è stata soccorsa sul posto e poi trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano. Le condizioni della paziente non sono apparse critiche. Non risultano coinvolti altre persone.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa in occasione di un precedente intervento alla stazione ferroviaria di Saronno centro)

