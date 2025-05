Calcio

Nel Girone A di Eccellenza, si sono giocati i primi atti di playoff e playout, con verdetti parziali ma già indicativi in vista del prossimo weekend. Nei playoff, Caronnese e Rhodense pareggiano 1-1: ospiti in vantaggio con Renner al 12’, ma la reazione rossoblù arriva nella ripresa con il pareggio di Corno al 25’. In virtù del miglior piazzamento in classifica, sarà la Caronnese ad accedere alla finale contro la Solbiatese, in programma la prossima settimana. Nei playout, colpo esterno dell’Ispra, che espugna il campo del Sedriano grazie a un gol di Parini al 25’ del secondo tempo. Decisivo il ritorno, dove i padroni di casa proveranno a ribaltare il risultato per evitare la retrocessione. Settimana prossima sapremo i verdetti finali del girone.

Eccellenza – Girone A – Playoff e Playout

Reti: 12′ pt Renner (R), 25′ st Corno (C)Reti: 25′ st Parini