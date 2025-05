Cronaca

GERENZANO – Intervento dei soccorritori nella serata di sabato 10 maggio a Gerenzano per un incidente che ha coinvolto un monopattino elettrico. L’allarme è scattato alle 19.50 in via Varese, dove un uomo di 64 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta o a uno scontro legato all’uso del mezzo di micromobilità elettrica.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e un’automedic. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per accertare la dinamica dell’accaduto. L’uomo è stato valutato in loco dal personale sanitario, che ha deciso di non procedere con il trasporto in ospedale. Le sue condizioni, fortunatamente, non hanno richiesto ulteriori cure mediche.

(foto archivio)

11052025