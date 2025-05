SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 10 maggio, l’attenzione si è concentrata su iniziative sanitarie gratuite a Saronno, la denuncia del Cai per il divieto di arrampicata, la chiusura di due sezioni scolastiche a causa del calo demografico e un tentato furto a Cogliate. In serata, riflettori puntati sul concorso lirico Giuditta Pasta con il gran finale in musica.

A Saronno tornano le visite cardiologiche gratuite per adulti e bambini, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza per promuovere la prevenzione cardiovascolare.

Il Cai ha lanciato un appello ai candidati sindaco dopo il divieto di arrampicata su alcune pareti: servono impegni concreti per tutelare l’accesso alla montagna.

La candidata sindaca Pagani è intervenuta sul calo demografico che ha portato alla chiusura di due sezioni della scuola dell’infanzia a Saronno, parlando di una realtà che richiede risposte urgenti.

A Cogliate, alcuni ladri sono stati messi in fuga dopo un tentato furto: sono intervenuti i carabinieri, ma i malviventi sono riusciti a dileguarsi nella notte.

Foto di Bison delle prove del concorso internazionale al Pasta

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09