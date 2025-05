Lazzate

LAZZATE – Un gruppo di cittadini volontari si è messo a disposizione per prendersi cura dell’area cani comunale di via Padania. Questi generosi cittadini si occuperanno di mantenere e ripristinare al meglio l’area dedicata alla sgambatura per i cani. L’accordo è stato formalizzato attraverso una convenzione che regola l’impegno dei cittadini nei confronti del Comune.

Nei giorni scorsi sono state chiuse le buche scavate dai cani e sono state posate delle piastrelle su cui è stata posizionata la panchina rimessa a nuovo. Inoltre, sono state riparate le maniglie dei cancelli ed è stata sistemata la recinzione. La cosa pubblica quindi non è “di nessuno” ma è “di tutti” ed è lodevole l’iniziativa di questo gruppo di persone che ha chiesto ed ottenuto di prendersi cura dell’area cani. Un’area, tra l’altro, di cui non tutti i proprietari di cani hanno cura.

“E’ molto bello che i cittadini si prendano a cuore un’area pubblica e che vogliano conservare il luogo in modo confortevole sia per il loro amico a quattro zampe che per quelli degli altri” – commenta l’assessore all’Ambiente, Barbara Mazzarello. Con la convenzione, restano in capo al Comune il taglio d’erba, la pulizia dei cestini e i lavori di manutenzione straordinaria.

“Vedere cittadini che si mettono a disposizione per prendersi cura della cosa pubblica è un bel segnale di partecipazione e la conferma di una comunità unita e responsabile” – aggiunge il Sindaco Andrea Monti. “E’ obiettivo dichiarato di questo mandato amministrativo agevolare forme di coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione di aree e strutture comunali, naturalmente nel rispetto delle regole e delle responsabilità ed è quello che abbiamo iniziato a fare anche attraverso convenzioni come questa per le quali ringrazio i cittadini sottoscrittori”.

