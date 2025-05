Città

SARONNO – Si è chiuso con il Te Deum il percorso di preghiera e condivisione che ha accompagnato la comunità cattolica saronnese nelle ultime intense settimane: dalla notizia della morte di papa Francesco all’elezione del nuovo pontefice. Venerdì sera, nella chiesa prepositurale, si è celebrata la messa per l’inizio del pontificato di papa Leone XIV, una figura che ha subito sorpreso per la sua inattesa elezione e per il nome scelto.

A presiedere la celebrazione, iniziata alle 21, è stato il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni. Nell’omelia ha sottolineato come “dopo neanche 24 ore abbiamo ricevuto il Pontefice, doppio frutto della fantasia dello Spirito Santo: nessuno aveva azzeccato i pronostici e la seconda sorpresa è il nome Leone”. Un nome che richiama almeno tre grandi figure: Leone Magno, Leone XIII e perfino il Leone amico di san Francesco.

Marinoni ha proseguito indicando tre parole chiave: pace, comunione, letizia. “Il nuovo papa ci invita a metterci tutti insieme in ascolto, disarmati – ha detto – ed è questo il tratto della Chiesa che oggi contempliamo”. Un invito, quello di Leone XIV, che secondo il prevosto si ritrova anche nelle letture della liturgia del giorno, dedicate alla figura di santo Stefano, primo martire cristiano: “Una folla armata lo rifiuta, ma lui risponde con amore, contemplando il volto di Dio e morendo con le parole di Gesù sulle labbra”.

Una contemplazione che, come ha spiegato il prevosto, non è astratta ma concreta. “È una Chiesa che guarda il Signore e lo imita, una Chiesa che ogni giorno è alla ricerca di Gesù. Non un ricordo del passato, ma una presenza viva nel presente”.

La celebrazione si è conclusa con il canto solenne del Te Deum, un inno di ringraziamento che ha suggellato la gioia e la speranza con cui la comunità ha accolto l’inizio di un nuovo capitolo per la Chiesa universale.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09