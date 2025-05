iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolto nella serata di sabato 10 maggio, alle 21, nel centro storico di Castiglione Olona, il primo appuntamento della mini-rassegna “L’incanto di Orfeo: nuovi suoni da scoprire”, proposta dal Festival di musica elettronica Hamlet Synthesized.

Organizzata dall’associazione castiglionese promotrice dell’iniziativa, la rassegna ha voluto offrire al pubblico un’occasione per avvicinarsi al mondo della musica elettroacustica “in solo”, presentata da artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La serata ha ospitato Max De Aloe, tra i maggiori interpreti europei dell’armonica cromatica, che ha presentato il suo nuovo progetto musicale intitolato “Rêve”. Un viaggio sonoro in cui composizioni originali sono state trasformate e arricchite grazie all’uso creativo degli effetti digitali e analogici, fondendo armonica, tastiere e fisarmonica in un’esperienza d’ascolto immersiva.

L’evento ha dimostrato come l’elettronica e il digitale possano ampliare ed esaltare le potenzialità espressive degli strumenti acustici, sia nella musica scritta che in quella improvvisata.

(foto archivio: precedente evento musicale a Castiglione Olona)

11052025