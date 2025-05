Città

SARONNO – Un viaggio lento e profondo, fatto di acqua, musica e visioni: con Immaginazioni. Un lento viaggio della mente (ascoltando Paolo Conte), il foyer del Teatro Giuditta Pasta si prepara ad accogliere un’esperienza artistica capace di coinvolgere sensi ed emozioni. Le fotografie di Armando Iannone, ispirate dalle note evocative di Paolo Conte e dal placido scorrere del torrente Lura, si trasformano in finestre aperte sull’immaginazione, in cui lo sguardo si perde e si ritrova.

A cura di Sabrina Romanò e parte integrante del progetto culturale Art Foyer, promosso da Helianto e ArtigianArte, la mostra inaugura sabato 17 maggio alle 18 con una speciale presentazione aperta al pubblico, arricchita da una performance degli attori dell’Associazione e da un momento conviviale a cura di Galli al Teatro. Un’occasione per immergersi in un mondo di forme, suoni e suggestioni, dove fotografia e musica si fondono in un racconto poetico e personale.

In questo progetto gli elementi fondamentali sono rappresentati dall’acqua del torrente Lura, che attraversa con il suo lento andare l’omonimo Parco tra Rovello Porro e Saronno, e le canzoni immaginifere di Paolo Conte, che Iannone ascolta quotidianamente da moltissimi anni “e che guidano il mio riflessivo sguardo”.

“Dopo aver fotografato questo lento scorrere dell’acqua con in cuffia le canzoni di Conte, e soprattutto dopo aver rivisto le foto realizzate con la mia Canon, inseparabile compagna di viaggio, i miei pensieri fotografici sembrano prendere finalmente forma (e colori), restituendomi sensazioni, ricordi ed immagini: la realizzazione di quel fenomeno psicologico chiamato pareidolia e che “porta a riconoscere forme familiari, oggetti o volti umani in immagini casuali e non strutturate”.

E conclude: “Fotografia e Musica sono per me elementi combinati di pura essenza, tra benessere fisico ed equilibrio della mente. Ascolto e seguo Paolo Conte dal 1968, anno di uscita di Azzurro (brano da lui composto – insieme a Vito Pallavicini – per la voce di Adriano Celentano). Un grande artista con un suo personalissimo modo di fare musica: le sue canzoni nascono infatti distribuendo, prima di tutto, le note musicali sul pentagramma con maestria unica e caratteristica; sonorità a cui vanno ad aggiungersi testi poetici, unici e spesso enigmatici che riescono a raccontare storie e sentimenti con un’intensità unica”.

BIOGRAFIA

Armando Iannone nasce nel 1953 a Castiglione del Genovesi (Salerno). Dal 1978 vive a Saronno. Si appassiona da subito alla fotografia quando, ancora bambino, riceve come regalo la sua prima macchina fotografica, una Ferrania. Autodidatta da sempre, leggendo molto di fotografia e affinando la sua tecnica sul campo. Si autodefinisce un artigiano: fotografo in digitale, pensando in analogico. Infatti, dopo anni di apprendistato con reflex analogiche, con gli anni 2000 si converte alla fotografia digitale senza mai abbandonare il pensiero fotografico analogico. La fotografia per Iannone è la realizzazione di un’idea: nasce prima nella mente e poi prende forma e colore per mezzo della macchina fotografica. Alcune sue fotografie vengono pubblicate da prestigiose riviste di fotografia. Dal 2010 collabora, come fotoreporter freelance, con due giornali locali: il settimanale cartaceo Il Notiziario e il quotidiano online ilSaronno.it, raccontando, con il suo stile personale, gli eventi (e non solo) della sua Saronno e del territorio. https://www.instagram.com/armando_iannone_ianvision/

ART FOYER

Art Foyer è un’importante iniziativa culturale nata con l’intenzione da un lato di valorizzare gli spazi del Giuditta Pasta, vero e proprio punto di riferimento della cultura saronnese, e dell’altro di accogliere e “intrattenere” il pubblico del teatro con brevi ma significative esposizioni che rappresentino piccoli assaggi d’arte e bellezza.

Un calendario di mostre che, a partire dalla prima parte del 2022, ha coinvolto artisti di primo piano del territorio. I protagonisti della stagione 21-22 sono stati infatti Dario Brevi, artista di fama internazionale tra i più importanti rappresentanti del movimento artistico Nuovo Futurismo; il comasco Enrico Cazzaniga che ha stupito il pubblico del Pasta con Road Carpet, inedita installazione sensoriale e ludica con cui ha ricreato nell’ingresso del foyer il classico gioco di strada della “Campana”; Sabrina Romanò, Teresa Santinelli e Viviana Graziani, pittrici saronnesi che, ispirate dai versi di Alda Merini, con la collettiva Un’anima indocile hanno offerto il loro personale omaggio alla poetessa dei Navigli. Protagonisti della nuova stagione teatrale 22-23 sono stati i ritratti realizzati dalla celebre ballerina Simona Atzori, le stampe a mano dall’ artista sperimentale Gianmaria Aprile, i ritratti pittorici di Gianluigi Alberio, le sperimentazioni di Filippo Borella, la Pixel Art del saronnese Antonio Marciano, mentre la stagione 23-24 ha visto alternarsi le opere oniriche di Daniela Nasoni, le installazioni realizzate con tessuti grezzi o ricamati da Daniela Evangelisti per raccontare il femminile ed infine le metropoli contemporanee di Fabrizio Bellanca, ritratte tra fotografia e pittura. La nuova stagione la preso avvio con la mostra evento di Giorgio Piccaia, un’esposizione in divenire che ha come filo conduttore il rapporto tra i Numeri e la Natura, seguita dal personalissimo viaggio introspettivo proposto dall’artista ligure Gianmaria Giannetti. Il 2025 ha visto esposti prima gli scatti iperrealisti floreali di Claudio Guarisco per poi ospitare i ritratti di Paolo Volontè con le sue mitiche Amadriadi.

CONTATTI

www.teatrogiudittapasta.it – www.helianto.it – www.facebook.com/AssociazioneHelianto – [email protected]

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09