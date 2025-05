Cronaca

COMASCO – La polizia di Stato di Como, nel pomeriggio dell’altro giorno, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti, tre marocchini, rispettivamente di 25, 27 e 36 anni, tutti irregolari sul territorio, senza fissa dimora e con precedenti specifici. La Squadra mobile di Como, nel corso dei servizi volti al contrasto dello smercio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia, nel pomeriggio di ieri ha organizzato un servizio antidroga concentrando l’attenzione sull’area di Cadorago, dove si estende il Parco del Lura, e Fino Mornasco.

Gli agenti, hanno così individuato e poi circoscritto una determinata zona boschiva nel comune di Cadorago, che aveva attirato l’attenzione per il frequente via-vai di persone ed auto che si alternavano con velocità all’imbocco di un sentiero. Di li a poco il blitz, veloce e deciso, con esperienza i poliziotti hanno immediatamente individuato i tre marocchini, ognuno con un compito bel preciso – sentinella, spacciatore e custode di droga e denaro – penetrando nell’area boschiva e dopo un breve inseguimento tra la vegetazione seguendo attentamente il percorso di fuga dei tre per non incappare nelle cosiddette trappole tra gli alberi, tutti e tre sono stati assicurati. Gli agenti hanno recuperato droga e denaro nonché hanno provveduto a smantellare il loro bivacco, base operativa della loro attività di spaccio, sequestrando anche tutto il materiale idoneo al confezionamento della droga.

Una volta in questura, le risultanze hanno permesso di quantificare i sequestri in più di un etto e mezzo di droga, tra eroina e cocaina e quasi 650 euro di denaro contante, ritenuto il provento dell’attività illecita. Per tali circostanze, i tre marocchini sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Como.

(foto: la droga sequestrata)

