Cronaca

SARONNO – Motocicletta in fiamme in via Miola: è successo questo mattina domenicale attorno alle 11.45 nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Marconi e via Roma. Il conducente del mezzo, evidentemente, si è reso conto che qualcosa non andava ed ha accostato, ponendosi a distanza di sicurezza: chi passava ha visto buona parte della moto avvolta dalle fiamme e ci sono state diverse chiamate al comando dei vigili del fuoco.

Le fiamme sono state spente con un estintore, quindi l’arrivo dei pompieri che hanno completato l’opera. Non si sono registrati feriti, le cause dewll’accaduto sono da chiarire. Impossibile passare in quel tratto di via Miola, in direzione nord, per la presenza dell’auto in fiamme e poi della sua carcassa: nelle strade adiacenti si è creato qualche rallentamento.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco per la moto in fiamme in via Miola)

11052025