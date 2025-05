Primo piano

SARONNO – Domenica 4 maggio in Prepositurale 70 bambini delle parrocchie Santi Pietro e Paolo e Santuario hanno ricevuto insieme per la prima volta il sacramento dell’Eucarestia partecipando alla S. Messa e accostandosi alla S. Comunione. È stata la prima volta che il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ha celebrato questo appuntamento annuale dove i bambini che di solito frequentano la classe quarta della scuola primaria, dopo aver frequentato gli incontri settimanali di catechismo, ricevono il Sacramento dell’Eucaristia, fonte e culmine delle vita cristiana. Nel presbiterio oltre al prevosto era presente don Davide Mazzucchelli, don Riccardo Bottan, don Luca Rampini e un altro sacerdote.

Nella sua omelia monsignor Giuseppe Marinoni ha detto che “amare è un’ apparente sconfitta ma solo amando come Gesù ci si può realizzare come persone” e ha invitato a riconoscere, come San Francesco d’Assisi, dove – quando – come si ha avuto l’ incontro personale con Gesù. Ha invitato i bambini a scrivere tutti i passaggi dove Dio si è reso presente nella loro vita. La chiesa prepositurale era colma di persone emozionate per questo momento così importante per i propri figli, nipoti, amici. È stato un momento di festa che ha riempito di gioia tante famiglie, tra queste quelle di alcuni catechisti e membri del consiglio pastorale che hanno avuto una prima comunione nella stessa celebrazione. I bambini hanno ricevuto in dono dalle catechiste una pergamena con la coroncina del S. Rosario.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09