Sport

SARONNO – Pomeriggio di baseball oggi, domenica 11 maggio, a Saronno. Sul campo di via Ungaretti, alle 15, è in programma la partita tra la squadra di casa e la formazione di Genova, valida per il campionato di Serie C 2025.

La sfida rientra nel calendario stagionale del Saronno Baseball, che quest’anno punta a un campionato competitivo e coinvolgente, anche per il pubblico locale. L’incontro rappresenta un’occasione per appassionati e curiosi di seguire una partita di baseball dal vivo e sostenere la squadra cittadina. L’ingresso è libero e sono previsti servizi informativi e aggiornamenti anche sui canali social ufficiali del club; a disposizione dei presenti un servizio bar.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: Baseball Saronno in azione di gioco in un precedente match)

11052025