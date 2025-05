Città

SARONNO – Dalla densità abitativa ai grandi nodi della rigenerazione urbana, passando per giovani, disabilità, cultura e scelte valoriali: sono state molto diverse le domande che il pubblico ha lasciato nell’urna durante il confronto tra candidati sindaco organizzato da Rotary Club, Confcommercio Ascom Saronno e ilSaronno giovedì sera al teatro Pasta.

QUI IL VIDEO COMPLETO – QUI LA SINTESI TESTUALE

Ciascuno degli spettatori ha potuto contribuire con una domanda scritta: c’è chi ha scelto di interrogare i candidati su temi di ampio respiro, come il futuro di Saronno nell’ambito della Città Metropolitana, e chi ha preferito concentrarsi su zone specifiche come piazza Unità d’Italia o l’ex bar in viale Santuario. Altri hanno colto l’occasione per chiedere chiarimenti sulle scelte di campo dei diversi schieramenti.

Ecco l’elenco delle domande depositate nell’urna:

1. La città ha attualmente 39.000 abitanti con una densità di popolazione di 3600 ab/kmq. Nella sua visione quanti abitanti dovrà avere Saronno?

2. Come pensate di affrontare il calo dei trasferimenti verso il Comune a partire dal 2025 in conseguenza delle nuove regole di finanza pubblica a livello europeo?

3. Quale futuro vedete per piazza Unità d’Italia? Pedonale?

4. Non credete che Palazzo Visconti possa essere una importantissima opportunità per rilanciare la cultura, il turismo e di conseguenza l’economia saronnese? Quali proposte, se presenti, proponete in merito?

5. Quali politiche intendete adottare per valorizzare i giovani e incentivarne la partecipazione attiva alla vita cittadina? Ci sono progetti in ambito culturale, sportivo, lavorativo o di aggregazione previsti nel vostro programma?

6. Quali interventi pensate di attuare per garantire una piena inclusione delle persone con disabilità? Parliamo di accessibilità urbana, servizi dedicati, percorsi di autonomia e pari opportunità.

7. La sua coalizione può affermare di essere antifascista?

8. Nell’area Isotta attualmente sono previsti circa 60.000 mq di aree verdi, in parte concentrati in parte distribuiti nell’area di 110mila mq. Lei concorda con la proposta dell’imprenditore o ritiene più opportuna una superficie diversa a parco (maggiore o minore) e più o meno concentrata? Ovvero quanto grande deve essere a suo avviso l’area a parco interna ad Isotta e come deve essere posizionata?

8. a Per il candidato Azzi: lei ha più volte dichiarato di essere contrario al progetto presentato sull’ex Isotta Fraschini perché “non corrisponde ai bisogni della città”.

Però nel suo programma si parla di un parcheggio in quell’area, che però è già presente nel progetto e costruito con i soldi della società proponente; di case per chi è in difficoltà, e nel progetto in questione è presente sia edilizia sociale che cooperativa; di rivitalizzare la città per ragioni di sicurezza, cosa che senz’altro sarebbe più facile grazie all’università, sempre costruita a spese della società proponente, che porterebbe in città moltissimi giovani.

In più è previsto un parco da 60.000 mq a spese della proprietà che diventerebbero 80.000 se il Comune concedesse anche lo spazio attualmente previsto per un parcheggio per pendolari. Tutte cose che con l’approvazione del progetto sarebbero realizzabili in poco tempo senza ricominciare da capo.

Se non sono bisogni importanti per la città, perché li ha inseriti nel suo programma? E quale soluzione realisticamente migliore pensa di trovare?

9. Richiamerei l’attenzione su proprietà “ex Autoservizi Restelli” e relativo punto di attesa autobus in condizioni di vero degrado, di fronte a un’opera che verrà prossimamente inaugurata in zona Santuario.

10. Cosa ne farete per l’ex bar di viale Santuario?

11. Saronno con Città Metropolitana? Vi interessa?

