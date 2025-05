Sport

Nel Girone B di Serie D si sono disputate le semifinali playoff, decisive per accedere alla finale in programma domenica prossima. Desenzano e Pro Palazzolo vincono con lo stesso risultato e centrano l’obiettivo. Il Desenzano supera 2 a 0 la Casatese Merate, con Procaccio che apre le marcature nel primo tempo e Antonelli chiude i conti al 22′ della ripresa. A Palazzolo, il copione è lo stesso: i locali passano contro la Folgore Caratese, grazie alle reti di Paloschi e Allievi. Settimana prossima la finalissima per aumentare le speranze di ripescaggio in serie C.

Serie D – Girone B – Playoff

Reti: 10′ pt Procaccio, 22′ st AntonelliReti: 7′ pt Paloschi, 38′ st. Allievi