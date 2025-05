Softball

RESCALDINA – Fine settimana cruciale per la Serie A2 di softball, che arriva al giro di boa con la quinta giornata di campionato. Riflettori puntati sul campo di Novara, dove domenica 11 maggio alle 12 le Bulls Rescaldina ospiteranno le Iren Avigliana Rebels Reale Mutua. Gara 2 si disputerà 30 minuti dopo la fine della prima partita.

Per le Bulls, attualmente quinte nel Girone A con due vittorie e sei sconfitte, sarà una sfida impegnativa contro una delle squadre più solide della stagione: Avigliana è terza a pari merito con Legnano e viaggia con all’attivo tre successi in quattro gare giocate. Dopo un inizio di stagione in salita, la formazione di Rescaldina cerca un colpo importante per rilanciare le proprie ambizioni e restare in corsa per i piazzamenti che contano. Sarà fondamentale limitare gli errori e tenere alta la concentrazione in entrambi i match.

Nel Girone A completano il programma Collecchio-Supramonte e Lacomes New Bollate-Voden Medical Legnano. Nel Girone B si giocano Azzanese-Lucca, Stars Ronchi-Castionese e Fiorentina-Dalmine Ls Crocetta.

(foto: allenamento per le Bulls Rescaldina)

11052025