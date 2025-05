iltra2

VEDANO OLONA – In occasione della Welfare Week 2025, il Comune di Vedano Olona ha promosso il contest fotografico intitolato “Sfumano: le sfumature nell’incontro umano”, dedicato al tema della relazione e dell’incontro tra le persone.

Nei giorni scorsi è stata consegnata una menzione speciale al cittadino Almerico Padovani, che ha preso parte con entusiasmo all’iniziativa. La premiazione è avvenuta alla presenza del sindaco Sergio Mina e del componente esperto della giuria di valutazione, Massimo Zancan.

Dall’amministrazione comunale sono giunti ringraziamenti sia a Zancan per il contributo professionale prestato nell’ambito del concorso, sia ad Almerico Padovani per essersi messo in gioco e aver condiviso la propria visione attraverso la fotografia.

(foto: la consegna del riconoscimento)

