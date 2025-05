Città

SARONNO – Non è sparita per sempre: la fascia centrale gialla di via Varese tornerà. Dopo giorni di domande e supposizioni da parte di residenti e automobilisti, negli ultimi giorni sono ufficialmente partiti i lavori per il riposizionamento della mezzeria, nell’ambito del cantiere avviato a settembre per la realizzazione della nuova pista ciclabile “Dorsale Varesina”.

Il progetto, finanziato dalla Provincia di Varese e dal Comune di Saronno, prevede un collegamento ciclabile protetto tra il confine con Caronno Pertusella e quello con Gerenzano, proprio lungo via Varese.

In questi giorni è partita la fase di rasatura e rifacimento della parte centrale della carreggiata: la vecchia fascia gialla era stata rimossa temporaneamente perché, a seguito della regolarizzazione dei parcheggi, la sua posizione non era più allineata rispetto alla nuova conformazione della strada.

Il cantiere è stato seguito dall’ex assessore alla mobilità Franco Casali, che presentandolo aveva spiegato: “L’intervento non si limita a un semplice adeguamento viabilistico, ma rappresenta una vera riqualificazione urbana di un tratto da anni in stato di abbandono. Il restringimento della carreggiata e la nuova fascia centrale aiuteranno a rallentare la velocità dei veicoli e a garantire maggiore sicurezza per tutti: pedoni, ciclisti e automobilisti”.

Tra le migliorie previste ci sono anche un’illuminazione a led dedicata e una carreggiata ridisegnata per incentivare il rispetto del limite di velocità di 50 chilometri orari. L’ex assessore aveva sottolineato che “la presenza di una pista in sede propria per le biciclette e parcheggi ordinati ridurrà sensibilmente anche i piccoli ma frequenti incidenti dovuti all’alta velocità e alla sosta irregolare”.

Nelle ultime settimane ci sono state chiusure notturne per gli interventi di asfaltatura dell’arteria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09