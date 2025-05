Volley

CARONNO PERTUSELLA – Ieri sera la 26′ giornata del campionato di volley maschile serie B. Tanta gente al palasport caronnese per Rossella Ets Caronno-Volley Garlasco 2001 finita 3-1 per i locali, con set fissati sul 25-19, 20-25, 25-20 e 25-20. La capolista Miretti Limbiate ha vinto in trasferta, 0-3 (14-25, 21-25 e 24-26) a Pinerolo contro il Val Chisone. Mentre la Pallavolo Saronno ha perso in trasferta, 3-0 (25-16, 25-22 e 25-18) contro l’Alto Canavese. Si è trattato dell’ultima gara di regular season.

Classifica

Volley serie B, si è giocata la 26′ giornata: Miretti Limbiate 59 punti, Garlasco 2001 55, Ciriè 51, Pallavolo Saronno 50, Parella Torino 47, Sant’Anna e Rossella Ets Caronno 46, Vero Monza 44, Yaka Malnate 38, Alto Canavese 33, Novi 31, Impresind Desio 24, Val Chisone 15.

(foto Giovanni Pini: un precedente match del Caronno)

11052025