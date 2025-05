Città

SARONNO – Mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 21 all’Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 11, si terrà l’incontro pubblico “Tra ritiro e devianza – Prevenzione, trattamento e aspetti giuridici”, un appuntamento importante per comprendere e affrontare due fenomeni in crescita tra i giovani.

L’iniziativa vedrà la partecipazione degli psicologi Marta De Ponte e Mauro Pasqua, dell’associazione La Città di Smeraldo Onlus, e dell’avvocata Carmen Pisani, rappresentante di Rete Rosa Odv. I relatori offriranno uno sguardo integrato tra ambiti psicologici e legali, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a famiglie, educatori e cittadini per riconoscere segnali di disagio e intervenire in modo efficace.

L’evento è promosso all’interno dei progetti educativi territoriali e vede la collaborazione di diversi Comuni del saronnese, Ats Insubria e numerose realtà associative del territorio.

Un’occasione preziosa per riflettere su temi urgenti che toccano il mondo giovanile e la comunità nel suo insieme.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09