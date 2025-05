Città

SARONNO – Per la rassegna “Conversazioni in cortile” l’ordine degli architetti ppc della provincia di Varese ha presentato, presso Riva Arredamenti, la conferenza dal titolo “Architettura in viaggio. Dai Mottagrill alla Rotonda di Saronno”.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 8 maggio, l’architetto Verdiana Peron ha illustrato a un folto pubblico, composto da “addetti ai lavori” e non, alcuni esempi emblematici della tipologia tutta italiana degli “autogrill”, derivanti dall’assemblaggio di strutture e corpi edilizi di derivazione americana. L’incontro, organizzato dagli architetti Davide Mazzucchelli e Paolo Riva, ha visto Peron commentare, in prima battuta, le caratteristiche architettoniche e compositive dell’Autogrill Pavesi di Lainate, risalente alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, guardando poi agli esempi proposti successivamente dalla Motta.

E’ stato analizzato il progetto dell’autogrill a ponte di Fiorenzuola D’Arda (PC), anche con l’ausilio di filmati pubblicitari dell’epoca e di film contemporanei, quale ad esempio “Ro.Go.Pa.G.”, pellicola del 1963, con l’episodio “Il pollo ruspante”, nel quale il capofamiglia interpretato da Ugo Tognazzi paga dazio al consumismo sollecitato dal percorso obbligato della struttura.

La relatrice ha quindi tratteggiato la figura di Melchiorre Bega, progettista specializzato nella progettazione di spazi commerciali (oggi si chiamerebbero “retail”) nella prima metà del Novecento e poi nel secondo dopoguerra di architetture dedicate alla sosta e al ristoro degli automobilisti lungo la rete autostradale italiana e nelle immediate vicinanze, come il caso del “Grill Lazzaroni” di Saronno, progettato dal Bega alla fine degli anni Sessanta, grazie all’intuizione del cav. Mario Lazzaroni, e inaugurato nel 1970.

L’esempio saronnese è inoltre emblematico per le scelte raffinate nel disegno degli interni e per la possibilità di ampliamento progressivo della struttura. In chiusura, una riflessione sull’eredità “difficile” di una parte del patrimonio costruito del Secondo Novecento che, in assenza di consapevolezza della relativa qualità architettonica e del significato culturale, corre il pericolo di essere progressivamente perduto.

In occasione di progetti di ammodernamento per il riutilizzo dei manufatti esistenti, l’Heritage Value, vale a dire il valore del patrimonio, nelle sue componenti materiali e immateriali, dovrebbe costituire uno dei parametri di valutazione delle ipotesi di intervento, ad esempio nei riguardi delle problematiche connesse al miglioramento strutturale o all’efficientamento energetico. A ciò si aggiungano le criticità legate agli attuali strumenti di salvaguardia, ma soprattutto la necessità di sensibilizzare maggiormente professionisti, portatori di interesse e cittadinanza sui molteplici significati di queste architetture ancora “nell’ombra” e sulla loro trasmissione al futuro.

