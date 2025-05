Politica

SARONNO – “Saronno non può più permettersi di restare ferma” con queste parole, Gianpietro Guaglianone, capolista e portavoce di Fratelli d’Italia, presenta lo spirito del suo slogan elettorale: “Avanti Saronno”.

“Ho scelto questo motto – spiega – perché vogliamo una città che riparta davvero, lasciandosi alle spalle il grigiore dell’amministrazione Airoldi. Saronno ha bisogno di scattare in avanti, di ritrovare energia, ambizione e visione”.

Per Guaglianone, Saronno ha tutte le potenzialità per essere molto più grande della sua attuale reputazione. “Avanti Saronno – prosegue – significa credere in una città che può diventare un punto di riferimento per tutto il territorio, e non più un luogo spento e trascurato”.

Il progetto proposto da Fratelli d’Italia è pensato per le famiglie e i giovani, ma guarda anche agli anziani. “Vogliamo una città con servizi e spazi per crescere, vivere, lavorare. Ma anche con luoghi di incontro e attenzione concreta per chi ha costruito Saronno e ha diritto a viverla con dignità”.

Tra i temi centrali, Guaglianone sottolinea la sicurezza, il decoro urbano e il verde: “Una città sicura è una città dove si sta bene. Serve più presidio del territorio, più lotta al degrado e una gestione attenta dei parchi e delle aree verdi. Vogliamo una Saronno bella, curata e vivibile”.

“Avanti Saronno – conclude – è la direzione che vogliamo prendere: voltare pagina, superare immobilismo e rassegnazione, e costruire insieme il futuro che la nostra città merita”.

