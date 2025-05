Saronnese

ORIGGIO – Continua la battaglia di 100% animalisti che si schiera dalla parte dei beagle nel caso di Aptuit: con un nuovo blitz, l’associazione animalista ha affisso uno striscione di fronte alla ex Novartis. Si tratta solo di uno dei tanti lenzuoli che sono apparsi in tutto il nord Italia, in zone significative. Gli striscioni, che recitano “Salviamo i beagle dalla vivisezione”, ricordano l’appuntamento del 17 maggio: il corteo animalista che, dalle 14.30 occuperà il piazzale della stazione dei treni di Verona Porta Nuova.

“Salviamo i Beagle – così sottolineano gli attivisti – 1600 cuccioli di Beagle, la razza più usata nella vivisezione, saranno sottoposti a torture nello stabilimento della multinazionale Aptuit a Verona, a meno che il Tar del Lazio non decida diversamente in giugno. Si intensificano le azioni per fare pressione sui giudici: solo la spinta dell’opinione pubblica può salvare i cuccioli. Quella che viene chiamata ipocritamente “sperimentazione” è una pratica crudele e del tutto inutile per la salute umana, anzi fuorviante: si mantiene solo per l’enorme giro di interessi economici che alimenta”.

