Saronnese

CISLAGO – Venerdì 16 maggio alle ore 20.30, all’interno dell’ Auditorium “L’angolo dell’arte” in Via Stazione, si terrà il convegno “Cosa faccio? Manuale d’uso per i servizi alla disabilità”. L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza dell’Ambito territoriale di Saronno e ha l’obiettivo di fornire strumenti utili per comprendere e accedere ai servizi rivolti alle persone con disabilità.

Durante la serata, esperti e professionisti dell’Ambito affronteranno temi legati alla presa in carico, alla vita autonoma e all’inclusione sociale. Tra i relatori: assistenti sociali, educatori, pedagogisti e responsabili di area, tra cui Aurora Ravazzini, Luca Riccardo Landolfi e Fabiana Luga.

Il convegno è organizzato da Il Granello Don Luigi Monza – Cooperativa Sociale, con il patrocinio di Ats Insubria. Prevista anche la testimonianza della Dott.ssa Maria Pia Ronco, in qualità di genitore.

Un’occasione preziosa per comprendere meglio diritti, risorse e percorsi possibili nel campo della disabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09