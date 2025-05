Città

SARONNO – I giovani saronnesi protagonisti di un confronto pubblico con i candidati sindaci. Martedì 20 maggio alle 20.45 al teatro Giuditta Pasta è in programma l’incontro “Il confronto: i giovani e la cittadinanza incontrano i candidati sindaci”, promosso da Radiorizzonti InBlu e dal gruppo scout Saronno1, con il patrocinio del comune di Saronno.

A pochi giorni dal voto, i candidati saranno chiamati a rispondere alle domande preparate dai giovani, che nelle scorse settimane si sono confrontati e informati su temi locali coinvolgendo coetanei e adulti attraverso i social. Un appuntamento pensato per dare voce ai più giovani, ma aperto a tutta la cittadinanza.

La serata sarà moderata da Franco Colombo, volto noto della trasmissione radiofonica “Perché no? Fatevene una ragione”. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione-

