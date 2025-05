Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 11 maggio, spiccano l’intervento dei vigili del fuoco per una moto in fiamme a Saronno e la celebrazione della Prima Comunione per settanta bambini in oratorio. Sul fronte politico, continua il confronto tra candidati, mentre sul piano ambientale arriva una denuncia per l’inquinamento del torrente Lura.

Paura in via Miola dove una moto è andata a fuoco nel pomeriggio: il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad auto e abitazioni vicine.

In via Varese sono iniziati i lavori per ripristinare la fascia gialla al centro della carreggiata, una misura volta a migliorare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico.

Una domenica speciale per settanta bambini saronnesi che hanno ricevuto la Prima Comunione durante la celebrazione guidata dal prevosto Giuseppe Marinoni

Italia Viva ha presentato ufficialmente i propri candidati per le elezioni amministrative, sottolineando la visione di una città più viva, sicura e partecipata

Durante l’incontro “Saronno sul palco” sono state raccolte le domande poste direttamente dal pubblico, toccando temi centrali per il futuro della città.

Denise Migliori rompe il silenzio sull’inquinamento del torrente Lura, definendolo un grave attacco all’ambiente e invitando tutti a non essere complici con l’indifferenza.

