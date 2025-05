Comasco

TURATE – Grande entusiasmo a Turate per il ritorno del Palio, che dal 13 al 21 giugno animerà il paese con la sua 21° edizione. Dopo due anni di pausa, la macchina organizzativa è ripartita con grande energia. Riconfermato come maggiorente Pablo Ballina, affiancato da Selene Aceti e da un’affiatata commissione composta da Luca Orsini, Enzo Marchetti, Giorgio Ronchetti, Roberto Maggioni, Matteo Carnelli, Claudio Pagani, Graziano Iozzi e Mirco Vegezzi.

Durante la “Fiera del Fiore” del Primo Maggio, nel cortile di Palazzo Pollini, è stato presentato ufficialmente il logo del Palio 2025, disegnato da Linda Galli della classe 1°B. Il disegno è stato selezionato tramite un concorso che ha coinvolto gli studenti della scuola media. Il programma dell’evento conferma i giochi tradizionali come le corse nei sacchi, il tiro alla fune e la pedalata, promettendo però anche interessanti novità.

