SARONNO – Una serata per affrontare a viso aperto le sfide della mobilità a Saronno, tra proposte, confronti e interventi istituzionali di primo piano. È quanto previsto mercoledì 14 maggio alle 21 a Villa Gianetti, in via Roma 20, dove si terrà un incontro pubblico promosso dal candidato sindaco del centrodestra unito, Rienzo Azzi, per discutere del futuro dei trasporti nella città.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza di due figure centrali della politica regionale: Jonathan Lobati, presidente della Commissione Territorio e Trasporti di Regione Lombardia, e Giuseppe Licata, consigliere regionale e membro della stessa Commissione. Entrambi da tempo seguono le criticità legate al servizio ferroviario e al trasporto pubblico locale (Tpl) nel saronnese. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Lucio Bergamaschi.

Nel vivo della campagna elettorale, il tema della mobilità è stato tra i più discussi: dalla rimodulazione del Malpensa Express, che ha suscitato forti reazioni tra i pendolari, fino alle criticità del servizio autobus urbano e alla questione della chiusura del Mils – il museo delle industrie e del lavoro – che si renderà necessaria con l’avvio dei lavori per il rinnovamento della stazione centrale di Saronno.

“Per ogni problema serve una soluzione concreta e realizzabile” – è l’approccio dichiarato da Rienzo Azzi, che avrà modo di confrontarsi direttamente con i rappresentanti regionali e proporre strategie condivise per migliorare i collegamenti ferroviari e la mobilità cittadina.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, con un invito particolare rivolto a pendolari, volontari del Mils, comitati, esponenti delle associazioni e organi di stampa. Sarà un’occasione per ascoltare, proporre e contribuire al disegno della mobilità saronnese di domani.

