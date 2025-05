Politica

SARONNO – “Quale futuro per l’ospedale? Incontro pubblico per parlare di azioni concrete”. E’ il tiolo dell’appuntamento in programma per stasera, lunedì 12 maggio alle 21, in Villa Gianetti. Un incontro pubblico fondamentale per il futuro della sanità nel territorio: “Quali azioni concrete per il rilancio dell’ospedale?”

Protagonisti dell’evento saranno Augusto Airoldi, promotore e primo firmatario della Lettera dei Sindaci del Saronnese per l’ospedale di Saronno, e Mario Busnelli, storica figura di riferimento di Saronno Point Onlus.

“Un’occasione importante per ascoltare proposte concrete, fare domande, confrontarsi e comprendere quali siano le prospettive per rilanciare un servizio essenziale per tutta la comunità. La salute è un diritto di tutti: facciamo sentire la nostra voce”

L’incontro è promosso da Saronno Civica – Augusto Airoldi Sindaco e Lista Civica Percorso Democratico.

