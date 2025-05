Calcio

SARONNO – Tempo di semifinali playoff, andate in scena lo scorso fine settimana. Nel campionato di calcio d’Eccellenza il pari interno 1-1 della Caronnese contro la Rhodense è bastato per fare volare i rossoblù alla finalissima di domenica scorsa contro la Solbiatese.

In Promozione niente da fare per l’Universal Solaro, battuta dalla Besnatese e che dunque va in vacanza.

In Prima categoria si segnala la netta vittoria interna del Rovellasca, che vola anch’essa alla finale playoff di categoria.

Scendendo in Terza categoria, in casa il Misinto si è sbarazzato della Libertas e domenica prossima si giocherà la finalissima.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Terza categoria

