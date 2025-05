Cronaca

SARONNO – Sagome di mani insanguinate impresse sui muri, gocce a terra e pareti imbrattate: è il segno comparso nella notte da ignoti in pieno centro, nella zona di piazza De Gasperi. A notarlo, e a fotografarlo, è stata una cittadina che ha deciso di condividere lo sfogo nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, denunciando un episodio.

Le immagini parlano da sole: impronte rosse, presumibilmente di sangue, compaiono su diversi punti dei muri di edifici privati, in particolare all’ingresso di abitazioni e lungo i portici. Chi ha lasciato quei segni non ha agito di fretta, come dimostra la disposizione ordinata delle mani, ripetute su superfici diverse. Non è ancora chiaro se si tratti di un atto vandalico o ipotesi più remota tracce di un evento violento.

“Sempre più degrado: complimenti a chi ha lasciato le proprie impronte sul muro di casa con il suo sangue e ha imbrattato altri muri” scrive l’autore della segnalazione aggiungendo un commento amaro.

Sull’episodio non risultano al momento comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine. Si attendono ora eventuali sviluppi o segnalazioni che possano chiarire la dinamica e, soprattutto, il motivo di un gesto che, in una notte qualunque, ha seminato inquietudine tra i saronnesi.

