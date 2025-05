Politica

SARONNO – Un pomeriggio di confronto sul futuro di Saronno, moderata dal giornalista e conduttore televisivo Paolo Del Debbio, ha visto protagonisti due candidati di Forza Italia, Marco Caronni e Francesca Librandi, entrambi a sostegno della candidatura a sindaco di Rienzo Azzi. L’incontro, promosso da un gruppo di imprenditori locali, ha messo al centro temi chiave come la sicurezza, lo sviluppo urbano, il sostegno alle famiglie e il rilancio culturale della città.

Marco Caronni: “Riaccendiamo Saronno con ascolto e partecipazione”

“Buonasera a tutti,

Innanzitutto vi ringrazio per essere qui stasera con noi, grazie per l’aiuto che vorrete darci e la fiducia a me e Francesca Librandi e al nostro candidato Sindaco Rienzo Azzi!

Mi presento, mi chiamo Marco Caronni, 35 anni, abito e lavoro a Saronno in un’importante realtà, una delle purtroppo poche rimaste, che sviluppa e produce tecnologia all’avanguardia made in Saronno e esporta in tutto il mondo, tenendo alta la bandiera della nostra città.

Per lavoro mi occupo di organizzazione e rapporti con le persone. Credo sia fondamentale l’ascolto di tutti e la collaborazione per raggiungere insieme gli obiettivi. Nella vita ho sempre avuto la propensione a metterci del mio in tutte le situazioni in cui potevo dare la mia collaborazione, anche su temi nuovi. Che poi è il lavoro che fa quotidianamente un consigliere comunale che, secondo l’ordine del giorno dei lavori, può occuparsi di bilancio, come di rotonde o degli alberi in via Roma.

Giusto una parentesi su ascolto e collaborazione: dopo le passate elezioni erano stati formati dei gruppi chiamati commissioni consigliari che affrontano tematiche specifiche, per esempio io dovevo essere nella commissione commercio e giovani. Commissioni che non sono mai state convocate. È proprio questo un aspetto che deve cambiare: l’ascolto! Noi per esempio proponiamo, con il programma che abbiamo scritto tutti insieme, insieme al nostro candidato Sindaco Rienzo Azzi, i comitati di quartiere che vanno a raccogliere e presentare istanze locali in comune.

I temi principali che credo siano i più sentiti da tutti noi sono la sicurezza e la vita a Saronno. Una città insicura, una città dormitorio sono temi collegati. Senza sicurezza non si vive la città e senza vita il centro, come tutti avete sotto gli occhi, dopo le 19/20 di sera (anche prima d’inverno) è vuoto e terra libera per delinquenza. Io propongo di utilizzare un sistema, presente nella proposta di legge dell’On. Librandi, per l’utilizzo delle forze di polizia, carabinieri, finanza e esercito in pensione. Ne abbiamo già un esempio qui a Saronno con la Protezione Civile costituita da Carabinieri in pensione che contribuiscono alla sicurezza di eventi, sicurezza fuori dalle scuole e interventi sul territorio.

Una Saronno divisa, con una parte completamente lasciata ad abitazioni, a dormitorio, è una città spenta. Le ferrovie, la stazione, dividono la città e l’area dismessa dietro la stazione dev’essere l’occasione per unire Saronno. Creando un progetto che guardi a tutta l’area, e non solo a una porzione ristretta. Un progetto che unisca aree verdi, aree commerciali, di co-working e abitative. Un’area che abbia una componente attrattiva e dedicata ai ragazzi, agli studenti.

Mi sono candidato perché penso che quando c’è qualcosa che non va l’unico modo per sistemarla è l’azione in prima persona, il lamento non ha mai risolto nulla. Ascolterò sempre tutti e condividerò i miei pensieri e soluzioni per arrivare, insieme al nostro Team e al nostro candidato Sindaco Azzi, a riaccendere Saronno.”

Francesca Librandi: “Una Saronno a misura di mamma, giovane e creativa”

“Buonasera a tutti, sono Francesca Chiara Librandi, molti di voi già mi conoscono, sono nata e cresciuta a Saronno. Dopo l’università mi sono trasferita a Milano dove tuttora vivo e lavoro ma con il progetto di ritornare nella nostra amata Saronno.

Sono mamma di due bimbi, un maschietto di tre anni ed una piccola di 5 mesi e lavoro da anni nel settore moda per una azienda multinazionale facente parte di un gruppo francese. Perché sono qui oggi e perché sono a supporto di Rienzo Azzi? Beh innanzitutto perché le due anime che mi caratterizzano e che vi ho raccontato poco fa penso possano essere messe a disposizione ed aiuto della cittadinanza. Sono infatti una mamma che vorrebbe vivere in una città sicura, portare al parco i bimbi in sicurezza, mangiare un gelato la sera in piazza ma anche poter lavorare supportata da aiuti. Quindi sostengo una visione di una Saronno, nella quale voglio tornare a vivere molto presto, più sicura e più attenta alle esigenze delle famiglie.

Mi sono candidata perché credo che ogni mamma, ogni famiglia, ogni giovane debba sentirsi al centro dell’attenzione della politica locale. Con Rienzo vogliamo quindi potenziare la presenza delle forze dell’ordine, migliorare l’illuminazione pubblica, creare zone sicure per i pedoni, migliorare la qualità dei parchi e dei giochi per l’infanzia.

La seconda anima di cui parlavo è per me quella della Francesca lavoratrice. Il lavoro per ogni giovane donna è fondamentale e per questo necessitiamo di politiche che supportino la conciliazione tra lavoro e vita familiare, come asili nido più accessibili e servizi a supporto alle famiglie. Nel bilancio del comune dovranno essere inseriti investimenti per supportare tutto ciò, oltre ad attività ludiche per i giovani creando spazi sicuri dove crescere e divertirsi.

Inoltre mi auguro che il mio lavoro mi abbia aiutato negli anni ad accumulare competenze nel settore moda ed arte. Per una Saronno più luminosa, briosa ed attraente come può essere Milano per un giovane e come lo è stata per me, penso si debba agire sulla parte culturale avviando eventi legati alla moda ed al design così che Saronno sia una estensione di Milano ed incubatore di nuovi progetti, un ambito di creatività e sperimentazione.

Questi progetti non solo valorizzerebbero il nostro patrimonio ma attirerebbero anche investimenti creando nuovi posti di lavoro.

Con Rienzo Azzi vogliamo una città dove vivere sereni e far crescere i nostri figli abbracciati dalla cultura.

Grazie a tutti.”

