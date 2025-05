Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 11 maggio, in via Miola a Saronno, all’altezza dell’incrocio con via Don Marzorati. Una donna di 77 anni è stata investita, l‘episodio si è verificato alle 17.30. Sul posto sono intervenuti in codice giallo un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e un’auto-infermieristica. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno con una propria pattuglia, per i rilievi e l’accertamento della dinamica dell’accaduto.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero critiche.

Sempre in via Miola ieri mattina intervento dei vigili del fuoco per l’incendio di una motocicletta.

(foto archivio: la zona dove si è verificato il sinistro stradale)

11052025