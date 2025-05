Cronaca

SARONNO – Una ragazza di 23 anni, di origine ecuadoriana, è rimasta ferita al volto nel corso di una violenta lite scoppiata in strada nella tarda serata di sabato 10 maggio in via padre Reina. L’episodio si è verificato attorno alle 23,20 e ha richiesto l’intervento urgente della polizia locale e dei soccorritori.

Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di una lite tra due cittadini sudamericani. La dinamica e le cause all’origine del diverbio restano da chiarire, ma la situazione è degenerata al punto da rendere necessario l’intervento di una pattuglia del comando della polizia locale, che ha riportato la calma e avviato gli accertamenti.

La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Presentava una ferita al volto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno per supportare le forze dell’ordine nelle verifiche. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09