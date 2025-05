Cronaca

SARONNO – Un furto di bicicletta è avvenuto nella giornata di domenica 11 maggio in corso Italia, nel pieno centro di Saronno. A denunciarlo è stato lo stesso proprietario con un appello lanciato sui social. Si tratta di una bici da uomo di taglia 58/60, un modello piuttosto grande e quindi facilmente riconoscibile. “Più che il valore economico, ci preme per quello affettivo – si legge nel messaggio – se qualcuno la vedesse in giro e volesse segnalarcelo, gliene saremmo grati”.

Il proprietario ha anche sottolineato come furti di biciclette siano ormai un fenomeno ricorrente in centro città, ma spera che la taglia particolarmente alta possa aiutare a individuarla. Chiunque abbia informazioni o avvistamenti può segnalarli contattando direttamente l’autore dell’appello tramite i canali social locali.

(foto: la bici rubata in corso Italia)

12052025