Sport

SARONNO – Ancora una vittoria convincente per il Baseball Club Saronno, che domenica ha superato per 12-0 i Genova Rookies – Baseball and Softball Farm nella quinta giornata del girone B del campionato di Serie C.

La partita, disputata sul diamante di via Ungaretti, è stata chiusa per manifesta superiorità al settimo inning, con la squadra saronnese sempre in controllo del punteggio grazie a una prestazione solida in attacco. Allenati da Gennaro Seguella, i padroni di casa hanno saputo imporsi fin dalle prime riprese, mentre sul monte di lancio si è messo in evidenza Gabriele Ciffo, autore di una prova positiva.

Con questo successo, il Saronno prosegue il proprio cammino nel girone B, confermando l’ottimo avvio di stagione.

(foto: una fase del match)

12052025