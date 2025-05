Città

SARONNO – All’Istituto Da Vinci il volontariato prende il posto della sospensione: accordo con il centro diurno disabili

Un’occasione per riflettere e crescere, al posto di una semplice punizione. È l’idea che ha preso forma all’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Saronno, dove il collegio docenti ha approvato un progetto innovativo: trasformare le sanzioni disciplinari in attività di volontariato, in particolare al centro diurno disabili cittadino di piazza Tricolore.

Un’iniziativa che punta a sviluppare le competenze civiche e sociali degli studenti, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza concreta di responsabilità e cittadinanza attiva. A spiegare il senso dell’iniziativa è il dirigente scolastico Gabriele Musarò, che ricorda come lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse preveda espressamente la possibilità di sostituire le sanzioni con attività utili per la comunità.

Il progetto ha ottenuto il voto unanime anche del consiglio di istituto, presieduto da Gaetano Zoccali, a conferma dell’ampio consenso che ha raccolto nella scuola.

“Le sanzioni – sottolinea Musarò – non devono essere punitive, ma occasioni per stimolare una riflessione consapevole nei ragazzi. Il nostro obiettivo è educare, non punire. Questo progetto va esattamente in questa direzione”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla direzione del centro diurno disabili e a Natalia Merlino, che ha condiviso e sostenuto gli obiettivi educativi dell’iniziativa, aprendo le porte a una collaborazione preziosa per tutta la comunità scolastica.

(foto archivio)

