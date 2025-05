Solaro

SOLARO – Giovedì 15 maggio alle 20.30, la Sala Nobile del Comune di Solaro ospiterà l’incontro “Le strategie per difendersi da furti e truffe”, un momento di confronto per imparare a riconoscere i raggiri e come difendersi da essi, un tema illustrato dalla presenza dei professionisti del settore della sicurezza.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle proposte del Gruppo Controllo del Vicinato di Solaro per favorire la partecipazione e l’informazione dei cittadini, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Solaro. Durante questo evento informativo verranno illustrate varie tipologie di truffe, fornendo consigli su come proteggersi con semplici accorgimenti. Un altro tema di interesse sarà quello dei furti nelle abitazioni, che tanto preoccupano i cittadini.

Durante la serata interverranno lasSindaca di Solaro Nilde Moretti, l’assessora con delega alla Polizia Locale Serena Nasta, il comandante della Polizia locale di Solaro Enrico Burastero, il vicepresidente dell’Associazione Controllo del Vicinato Alfonso Castellone, i coordinatori dei gruppi della sezione di Solaro e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Serena Nasta, assessore alla Polizia Locale: “Come Amministrazione riteniamo importante sensibilizzare i cittadini su alcuni temi di sicurezza che sappiamo interessare molto. Sia perché tutti potenzialmente ne possiamo essere colpiti sia perché è importante parlarne con chi è in grado di dare consigli utili. Invitiamo quindi i cittadini a partecipare, sarà anche un’occasione utile per conoscere più da vicino la bella realtà del Gruppo del Controllo del Vicinato di Solaro, che è molto attivo sul nostro territorio”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09