SARONNO – Un’urna, un team di studenti, diverse realtà cittadine e tanta voglia di capire davvero come si svolge un’elezione. Domenica 25 maggio, in occasione delle elezioni amministrative di Saronno, prenderà vita un’iniziativa originale e formativa: il progetto di exit poll promosso da ilSaronno con l’Itis Riva con il supporto di diverse realtà cittadine.

Ma cosa sono esattamente gli exit poll? Si tratta di sondaggi effettuati all’uscita dei seggi, in cui agli elettori viene chiesto, in forma anonima e volontaria, di ripetere il proprio voto con un facsimile di scheda da inserire in un’urna. In questo caso, non si tratterà di un sondaggio professionale, ma di un’esperienza didattica, che permetterà ai ragazzi di simulare una raccolta dati elettorali e offrire alla città una fotografia indicativa delle preferenze espresse, pochi minuti dopo la chiusura delle urne, lunedì 26 maggio, in attesa di risultati ufficiali.

L’iniziativa, promossa da ilSaronno, rappresenta un’opportunità concreta per i ragazzi di avvicinarsi da protagonisti al momento elettorale, non solo come osservatori ma come parte attiva del processo. Il progetto intende stimolare nei giovani l’interesse per il funzionamento delle istituzioni, offrendo un’esperienza pratica sugli strumenti di raccolta e analisi dei dati e favorendo un coinvolgimento consapevole nella vita pubblica.

A collaborare sono diverse realtà locali: tra le altre, sono già al lavoro la cooperativa sociale Cls, che sta realizzando le urne utilizzate nei gazebo; il Rotary Club Saronno, che insieme a ilSaronno cura la parte organizzativa e il team pre-elettorale dell’Itis Riva che sta preparando il programma operativo per lo spoglio e l’elaborazione dei dati.

Giovedì scorso si è tenuto un incontro formativo con Fabio De Fanti viceprefetto vicario della Prefettura di Varese, che ha illustrato agli studenti il funzionamento del sistema elettorale e l’organizzazione delle elezioni, rispondendo a domande e curiosità in un dialogo diretto e partecipato.

Come funzionerà l’exit poll? Domenica 25 maggio, in cinque punti all’esterno di altrettanti seggi cittadini, saranno allestiti gazebo con urna e tavolo. Gli elettori, su base volontaria e in forma anonima, potranno ripetere il proprio voto, che sarà raccolto e poi elaborato dagli studenti. I risultati saranno resi noti pochi minuti dopo la chiusura delle urne, offrendo una prima proiezione dei dati in attesa degli esiti ufficiali.

Nei prossimi giorni verranno illustrate tutte le fasi del progetto e saranno presentate le realtà coinvolte in questa esperienza unica nel suo genere. Un modo nuovo, concreto e partecipato per scoprire come si costruisce una comunità informata e consapevole.

