SARONNO – “Un’alleanza con il terzo settore per difendere e rilanciare l’ospedale di Saronno” È questa la proposta emersa ieri sera, lunedì 12 maggio, durante l’incontro pubblico promosso da Saronno Civica e Percorso Democratico con il candidato sindaco Augusto Airoldi, dedicato al tema “Quali azioni concrete per l’ospedale di Saronno”.

La serata, molto partecipata, si è aperta con l’intervento di Pietro Insinnamo, presidente del consiglio di amministrazione di Saronno Servizi e candidato con Saronno Civica. Insinnamo ha ripercorso le tappe della progressiva riduzione dell’attività del presidio ospedaliero, ricordando come il declino fosse iniziato ben prima dell’emergenza pandemica, fino ad arrivare al punto critico nel giugno 2023.

A seguire, moderato da Laura Succi, è intervenuto Augusto Airoldi, che ha sottolineato l’importanza della mobilitazione civica. Ha ricordato l’impatto determinante dell’iniziativa dei 19 sindaci del territorio – da lui promossa – che, unita all’impegno dei comitati cittadini e del personale sanitario, ha contribuito a spingere Regione Lombardia ad avviare il Piano Bertolaso, riaprendo prospettive di rilancio per l’ospedale.

Momento centrale della serata è stato l’intervento di Mario Busnelli, fondatore e portavoce di Saronno Point, che ha evidenziato con passione il ruolo imprescindibile delle associazioni accanto ai pazienti e agli operatori sanitari. Ha infine avanzato una proposta concreta, subito accolta da Airoldi, una alleanza Sindaco – Associazioni, nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, per proseguire nell’azione di sostegno e rilancio: “Non servono partiti per il rilancio dell’ospedale, ma un Sindaco capace di interpretare le esigenze del territorio e di valorizzare il ruolo delle associazioni. Se Airoldi proseguirà nella sua azione noi faremo la nostra parte” ha dichiarato Busnelli.

La tutela della sanità pubblica, hanno ribadito i relatori, richiede ascolto del territorio, continuità amministrativa e un impegno condiviso che metta al centro i bisogni dei cittadini.

A chiudere l’incontro, l’impegno comune ribadito da tutti i relatori: garantire la tutela della sanità pubblica, costruendo percorsi di ascolto, continuità amministrativa e collaborazione stabile con tutte le realtà attive nel territorio.

