SARONNO – Finisce 75-86 la gara d’andata dei quarti di finale playoff dei ragazzi della Robur Saronno impegnati nella categoria Dr2. La squadra di coach Ale Leva era impegnata domenica sera a Marcallo nell’incrocio tra seconda e settimana del girone.

Partita condotta dall’inizio alla fine da parte dei saronnesi, scegliendo a piacere i ritmi e provando a tenere sempre a distanza gli avversari, fino a raggiungere lo scarto finale in doppia cifra. Tanti protagonisti in campo, con cinque giocatori in doppia cifra: ce ne sono 22 per Maioli, 18 per Mariani, 16 per Tolotti, 13 per Figini e 12 per Pagani. Nel tabellino anche Banfi e Marchini. La partita di ritorno è in programma domenica 18 maggio alle 19 al Palaronchi di via Colombo a Saronno.