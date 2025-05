Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Viene inaugurata lunedì 13 maggio alle 17, all’Agorà del Comune in piazza Aldo Moro 1, la mostra di fumetti “Uno, dieci, cento agende rosse: quale democrazia?” L’iniziativa rientra nel progetto scolastico “Sentinelle della legalità”, promosso dal Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo Alcide De Gasperi e l’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli di Milano.

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti con i saluti istituzionali Silvia Gissi, presidente dell’associazione promotrice, e Paolo Bocedi, fondatore dell’organizzazione Sos Italia Libera. La mostra affronta i temi della legalità, della memoria e dell’impegno civile attraverso il linguaggio del fumetto, offrendo spunti di riflessione per studenti e cittadini. L’esposizione resterà aperta fino al 23 maggio e sarà visitabile negli orari di apertura degli uffici comunali:

Lunedì, mercoledì, venerdì: 9-12.30

Martedì e giovedì: 9-12.30 e 16-18

Sabato: 8.30-11.30

L’ingresso è libero.

