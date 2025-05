Cronaca

CESANO MADERNO – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di lunedì 12 maggio in via Volta 50/70 a Cesano Maderno per un incendio che ha interessato un capannone. L’allarme è scattato alle 20.20, con segnalazioni per la presenza di fumo nell’impianto lavorativo.

Sul posto è intervenuta in codice giallo anche un’ambulanza della Croce d’argento di Limbiate, ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto di persone: non si sono registrati né feriti né intossicati. L’intervento dei vigili del fuoco di Monza ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme. La situazione è tornata sotto controllo senza conseguenze per le persone presenti sul posto. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

(foto: l’intervento di vigili del fuoco e soccorsi a Cesano Maderno)

