SARONNO – Un impegno a favore della sostenibilità ambientale e del futuro della città: è quello assunto da Novella Ciceroni, candidata sindaco per la coalizione civica formata da Obiettivo Saronno, Saronno SiCura e Idea Futuro, insieme ai 51 candidati consiglieri che la sostengono.

Ciceroni ha infatti annunciato la volontà di dare piena attuazione agli impegni contenuti nella “Dichiarazione di impegno per la sostenibilità”, approvata dal consiglio comunale martedì 25 giugno 2024. Si tratta del documento presentato da un gruppo di cittadini nel quadro dell’iniziativa “Saronno per la Terra”, con l’obiettivo di tracciare una visione condivisa di sviluppo sostenibile, rivolta alle nuove generazioni. Il gruppo ha in queste ore presentato una domanda e un impegno ai candidati sindaco.

“Mi impegno, insieme ai 51 candidati della coalizione civica indipendente che supporta la mia candidatura – ha dichiarato – a dare seguito agli impegni assunti dal consiglio comunale in modo coerente con il voto favorevole espresso dai quattro consiglieri di Obiettivo Saronno alla delibera”.

Una presa di posizione che punta a rafforzare la centralità delle politiche ambientali nell’agenda amministrativa della coalizione, confermando la continuità con l’azione già portata avanti in consiglio comunale.

