CISLAGO – Appuntamento decisivo per il Cistellum Basket Cislago, impegnato oggi martedì 13 maggio nella semifinale di ritorno playoff del campionato di Divisione Regionale 1 – Girone Ovest B.

La sfida è in programma alle 21.15 alla palestra comunale di via Damiano Chiesa ad Arluno (Milano) e vedrà i ragazzi di Cislago affrontare il Basket Club Arlunese per un posto in finale.

All’andata, disputata a Cislago, il Cistellum ha perso di misura 71-68, lasciando aperto ogni scenario per il match di ritorno. Per accedere alla fase successiva, sarà necessario vincere con almeno 4 punti di scarto oppure con 3, ma con un punteggio più alto rispetto all’andata. La squadra è attesa da una trasferta impegnativa, ma ha già dimostrato solidità e determinazione lungo tutto il percorso stagionale. Attesi anche i tifosi cislaghesi al seguito, pronti a sostenere i propri colori in una partita che vale una stagione.

(foto archivio: Cistrellum basket in azione di gioco in un precedente match)

13052025