Città

SARONNO – È scomparso Gian Paolo Schembri, figura di spicco nel mondo assicurativo e da sempre attivo nella vita associativa e sociale saronnese. I funerali si terranno mercoledì 14 maggio alle 15 alla chiesa parrocchiale Regina Pacis di Saronno.

Nato a Foligno, in provincia di Perugia, Schembri risiedeva a Saronno, città nella quale ha costruito gran parte del suo percorso professionale e umano. La sua carriera inizia nel 1966 nelle Assicurazioni Generali a Bolzano, per poi proseguire alla Toro Assicurazioni, dove assume ruoli di crescente responsabilità fino a diventare, per quasi vent’anni, agente generale dell’agenzia di Saronno. Negli anni successivi ha guidato importanti realtà del settore, fino a diventare presidente del consiglio di amministrazione di Asfalia Prime Broker S.r.l. e di GrifoHealth S.r.l., entrambe parte del Gruppo Grifo Holding.

A darne notizia è stata la stessa Asfalia Prime Broker, con un messaggio commosso: “La sua passione e il suo instancabile impegno lasciano un segno indelebile in tutti noi. Ricorderemo sempre la sua integrità e dedizione, oltre alla simpatia e all’affetto che non ci ha mai fatto mancare”.

Schembri è stato anche insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia ufficiale si è tenuta sabato 16 novembre a Villa Recalcati, sede della prefettura di Varese, dove il prefetto Salvatore Pasquariello ha consegnato le onorificenze. Alla cerimonia ha preso parte anche la vicesindaca di Saronno, Laura Succi.

Il riconoscimento è arrivato non solo per il suo impegno lavorativo, ma anche per l’intensa attività associativa e benefica svolta con il Lions Club Host e Solidalia di Saronno. Schembri era infatti attivo da anni nei progetti a favore delle persone più fragili, in particolare nella raccolta fondi per i cani guida per non vedenti. Proprio il Lions ha voluto ricordarlo così: “Una onorificenza realmente meritata da Gian Paolo Schembri, da sempre impegnato nell’attività sociale a favore degli ultimi. Possiamo così affermare che un cavaliere della luce è ora anche Cavaliere della Repubblica”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09