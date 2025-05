Saronnese

GERENZANO – Si è tenuta sabato 10 maggio l’inaugurazione della nuova casetta dell’acqua in piazza Alberto da Giussano, installata grazie alla collaborazione con il nuovo fornitore Aqvagold.

L’iniziativa ha visto una grande partecipazione da parte dei cittadini, che hanno preso parte al momento inaugurale dedicato alla sostenibilità e all’attenzione per l’ambiente. Durante l’evento sono stati consegnati omaggi e offerte promozionali per i presenti, in segno di ringraziamento e coinvolgimento della comunità.

L’amministrazione comunale ha espresso la propria soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e i numerosi partecipanti che hanno scelto di esserci.

