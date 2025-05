Città

SARONNO – Nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio si terrà al Pala Dozio di Saronno Via Biffi l’ultima tappa del Campionato Regionale a squadre di Ginnastica Artistica Femminile Categoria Silver LD.

Moltissime squadre provenienti da tutta la Lombardia si contenderanno il titolo di Campione Regionale di categoria e concorreranno per qualificarsi al Campionato Nazionale che si terrà a Rimini a fine giugno.

Le gare si svolgeranno dalle 12 di sabato 17, sino alla sera alle 20 di domenica 18. L’ingresso al Palazzetto è libero e gratuito affinché chiunque possa accedere agli spalti e godersi lo spettacolo della ginnastica ad alto livello.

La gara, la prima che si tiene a Saronno dopo tanti anni, è organizzata da Cef Ginnastica Corrias ASD con il Patrocinio del Comune.

“Ci auguriamo una massiccia affluenza, perché lo spettacolo è garantito e le atlete in gara, dopo mesi di intenso allenamento, meritano l’applauso non solo dei tanti appassionati, ma anche di chi vorrà scoprire per la prima volta l’affascinante magia della ginnastica artistica” spiegano gli organizzatori.

