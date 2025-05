Cronaca

SARONNO – Quattro incidenti stradali hanno richiesto l’intervento dei soccorsi nel corso della giornata di lunedì 12 maggio nei comuni dell’area saronnese. In due casi è stato necessario il trasporto in ospedale, mentre in altri due episodi i coinvolti non hanno riportato ferite gravi.

Il primo intervento è avvenuto alle 8.25 a Origgio, in via del Lavoro, per un incidente tra due auto. Un uomo di 63 anni è stato soccorso e accompagnato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul posto anche carabinieri e polizia locale di Origgio.

Alle 12.40 a Caronno Pertusella, in corso della Vittoria 206, una donna di 64 anni ha perso il controllo del veicolo finendo contro un ostacolo. Sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e un’ambulanza della Croce rossa di Misinto, ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Alle 18.20 a Gerenzano, lungo la Sp233, un altro incidente contro ostacolo ha coinvolto un uomo di 78 anni, soccorso in codice giallo da automedica e ambulanza della Croce Azzurra di Caronno. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno. Allertati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Infine, alle 20.35 a Saronno, in via San Cristoforo, è stato segnalato un ulteriore incidente che ha coinvolto una donna di 52 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno, ma non si è reso necessario alcun trasporto.

In tutti i casi, le autorità locali hanno svolto accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

13052025